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        Niğde'ye yeni kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacak

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kente yeni L tipi kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:40
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        Niğde'ye yeni kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacak
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        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kente yeni L tipi kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacağını bildirdi.

        Uzkurt, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Sazlıca beldesi Yukarımahalle'ye 422 bin 352 metrekarelik alana L tipi kapalı ceza infaz kurumu binası yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

        Kurumun, yaklaşık 300 kişinin çalışacağını ve 1568 kişi kapasiteli olacağını aktaran Uzkurt, şunları kaydetti:

        "Kurumun, 2024 yılı yatırım programına alınması, ödenek tahsis edilmesi ve ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilerek bir an önce yapımına başlanması konusunda gerekli onayları almış ve süreci başlatmış bulunmaktayız. İlimizin ekonomisine katma değer sağlayacak son derece önemli ve büyük bir yatırım. Bu denli büyük bütçeli bir yatırım, gerek inşa aşamasında gerekse faaliyete geçtikten sonra ilimiz ekonomisine, istihdamına önemli katkı sunacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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