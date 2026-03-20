Niğde'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Keçikalesi beldesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DDR 407 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan Ferdi Bıyık (31) ve Gökhan Öztürk (31) yaralandı.



Yaralılar, Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ferdi Bıyık müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

