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        BBP Genel Başkanı Destici, Niğde'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hem dağdakini hem ovadakini hem şehirdekini hem de meclistekini temizleyeceğiz. Topunu temizlemeden terör bitmez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:04
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        BBP Genel Başkanı Destici, Niğde'de konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hem dağdakini hem ovadakini hem şehirdekini hem de meclistekini temizleyeceğiz. Topunu temizlemeden terör bitmez." dedi.

        Seçim çalışmaları kapsamında Niğde'ye gelen Destici, Bozköy, Bağlama, Yeşilgölcük ve Kiledere beldelerinde mitinge katıldı, partisine destek istedi.

        Destici, Yeşilgölcük beldesinde yaptığı konuşmada, dünyanın pek çok noktasında İsrail ve Batı'nın, Türk ve Müslümanlara zulmettiğini ve bu durumun 200 yıldan beri devam ettiğini söyledi.

        Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda bütün savaşlarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğu dile getiren Destici, "Gazze'de 12 bin 300 çocuk öldürüldü. Bir bu kadar kadın öldürüldü, yaşlı insan öldürüldü. Katil Siyonist İsrail kadınlarla çocuklarla savaşıyor, Hamas askerleriyle savaşmıyor. Kaç tane Hamas askeri öldürmüş? Kaç tane Hamas mensubu öldürmüş? Açıklayabiliyor mu? Açıklayamıyor ama öldürdüğü masum çocuklar, masum kadınlar ve yaşlılar ortada." ifadesini kullandı.

        Mustafa Destici, önceki günlerde, gelecek yaz terörün tamamen kökünün kazınacağının söylendiğini hatırlatarak, "Terörü yok etmek istiyorsak sadece dağda teröristle mücadele yetmez, terörün tüm unsurlarına karşı mücadele etmek zorundayız. Meclisteki teröristler, basında uzantısı olan teröristler, iş dünyasında uzantısı olanlar, nerede terör sevici varsa terör örgütünün savunucusu varsa onun iltisaklısı ve uzantısı varsa onu da bulacağız, ona da hak ettiği cezayı hukuk içinde vereceğiz. Hem dağdakini hem ovadakini hem şehirdekini hem de meclistekini temizleyeceğiz. Topunu temizlemeden terör bitmez." diye konuştu.

        Terör örgütünün sözde siyasi partisinin kadın eş genel başkanının "Biz hem Türkiye'de hem Kürdistan'da seçim çalışması yürütüyoruz" dediğini hatırlatan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Alçağa bakar mısın, kansıza bakar mısın? Katillerin, köpek sürülerinin savunucusuna bakar mısın? Burada bir ülke var, bir devlet var. Onun da adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Başka devlet yoktur. Başka bölge yoktur. Türkiye eyalet sistemiyle ya da özerklikle yönetilen bir ülke değildir. Üniter yapısı vardır Türkiye'nin. Bugüne kadar nasıl kanımızla, canımızla bunu kimsenin bozmasına fırsat vermemişsek bundan sonra da bunu kimsenin bozmasına fırsat vermeyiz. Bir diğer erkek eş genel başkanı da diyor ki 'Biz kent uzlaşısı yapıyoruz ana muhalefet partisiyle. İstanbul'da Esenyurt'u, Mersin'de Akdeniz'i, Toroslar'ı başka yerleri alacağız ve dolayısıyla da buralarda kendi öz yönetimlerimizi oluşturacağız' diyor. Tabii ki kimle işbirliği yaparlarsa yapsınlar, biz onları da doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz."

        Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılması gerektiğini savunarak, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 5 bin, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini sözlerine ekledi.

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