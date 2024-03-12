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        Niğde'de faaliyete geçen İnme Merkezi'nde hasta tedavisine başlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde faaliyete geçen İnme Merkezi'nde tedaviye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:40
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        Niğde'de faaliyete geçen İnme Merkezi'nde hasta tedavisine başlandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde faaliyete geçen İnme Merkezi'nde tedaviye başlandı.

        Merkezde ilk tedavi edilen Bekir Sözer (77), inme nedeniyle kullanamadığı sol kolunu yeniden kullanmaya başladı.

        Niğde İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bahadır Karaca, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, inme nedeniyle 2023'te 150 hastanın il dışına sevk edildiğini söyledi.

        Merkezde ilk hastanın tedavi edildiğini belirten Karaca, "Hastamız, hızlı müdahaleyle işlem sonrası yaklaşık yarım saat içerisinde eski hareketini tekrar kazanmaya başladı. Artık bu tür hastalar, doktorumuz ve hastanemiz sayesinde il dışına sevk edilmeyecek." dedi.

        Operasyonu gerçekleştiren Nöroloji Uzman Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay da merkezin bir hafta önce faaliyete geçtiğini dile getirdi.

        Merkez sayesinde, felç geçiren hastalara daha hızlı müdahale edilerek kısa sürede sağlıklarına kavuşabileceğini vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

        "İnme Merkezi'nde ilk hastamızı tedavi ettik. Hastamız cumartesi günü uyandığında bir anda sol tarafından felç geçirerek, kolunu ve bacağını hareket ettiremiyor. Bunun üzerine acil servisimize getirildi ve tetkikleri yapıldı. Beyinde ana damarların tıkalı olduğunu gördük. Bunun üzerine pıhtıyı çıkartmak için anjiyoya aldık ve burada yaptığımız işlem sonrasında hastamız hiç hareket ettiremediği kolunu hareket ettirmeye başladı. İnme, beyin damarlarının tıkanması ya da yırtılması sonucunda beyinde hasar oluşmasıyla meydana geliyor. Genellikle büyük merkezlerde tedaviler yapıyordu. İlimizde ise sadece damardan tedaviyle pıhtıyı çıkartmaya çalışıyorduk. İleri işlem gereken hastaları da çevre illere sevk ediyorduk. Bu müdahalenin hızlı yapılması önemli çünkü vakit geçtikçe hastanın fayda görme ihtimali azalıyor."

        Sağlığına kavuşan Bekir Sözer de emeği geçen herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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