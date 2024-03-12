Niğde'de tel örgü çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Niğde'de tel örgü çalıp, hurdacıya sattığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'de tel örgü çalıp, hurdacıya sattığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesinde 12-22 Şubat tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tel örgülerin çalınarak hurdacıya satılmasıyla ilgili 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, 16 ayrı kameranın kaydettiği görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı.
Söz konusu malzemeleri satın aldığı gerekçesiyle hurdacı F.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.
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