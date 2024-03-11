Kar kütlesinin altında kalan rehberin cenazesi, helikopter ile alındı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde 6 Alman dağcı ile tur kayağı yaptığı sırada kar kütlesinin altında kalan

rehber İsmet İnan'ın (52) cenazesi, helikopter ile bulunduğu yerden alındı.

Almanya'dan tur kayağı yapmak için 9 Mart'ta ilçeye gelen 6 Alman dağcı ile rehber İsmet İnan, ilk olarak Aladağlar Emli Vadisi'nde rota çalışması yaptı. Dün belirlenen rotada kayak yapan ekibin inişe geçtiği sırada İnan'ın üzerine kar yığını düştü. Kar kütlesi altından kalan İnan, Alman dağcılar tarafından çıkarıldı. Öldüğü anlaşılan İnan'ı belli bir bölgeye kadar taşıyan dağcılar, durumu yetkililere bildirdi. Dağcılar sorunsuz inerken, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Alman dağcılar kontrol amaçlı Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ekipler yoğun sis nedeniyle İnan'ın cansız bedenine ulaşamadı.

Ekipler, bu sabah yeniden çalışma başlattı. Cenaze, Konya'dan sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter ile alınıp, Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya gönderilecek.