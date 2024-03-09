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        Niğde'de "Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması" düzenlendi

        Niğde'de "Çocuk Hakları ve Sorumluluk" temasıyla "Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:23
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        Niğde'de "Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması" düzenlendi
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        Niğde'de "Çocuk Hakları ve Sorumluluk" temasıyla "Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması" programı gerçekleştirildi.

        Niğde Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada 51 takım 204 yarışmacı 1000 parçayı tanımlanan sürede birleştirmeye çalıştı.

        Programın açılışında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, çocuk haklarının dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklarının bütünü olduğunu belirtti.

        Çocukların sadece yarışması için değil, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için bir arada olduklarını hatırlatan Çelik, "Niğde'de ilki gerçekleştirilen yarışma, bir yarışmanın yanı sıra çok daha derin amaçları ihtiva eden bir etkinliktir. Amacımız çocuklarımızın sahip olduğu haklar ile birlikte sorumluluklarını da kavramalarına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Yarışmada derece giren takımlara ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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