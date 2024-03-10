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        Niğde'de 32 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:41
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        Niğde'de 32 firari hükümlü yakalandı
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari yakalandı.

        Altunhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında arana kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ayrıca, aranması bulunan 16 ve para cezası bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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