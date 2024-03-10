Niğde'de 32 firari hükümlü yakalandı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari yakalandı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari yakalandı.
Altunhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında arana kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, aranması bulunan 16 ve para cezası bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
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