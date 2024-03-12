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        Niğde Valisi Çelik'ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:00
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        Niğde Valisi Çelik'ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, devletin sağlık yatırımlarını artırdığını, modern şehir hastaneleriyle vatandaşlara konforlu ortamda sağlık hizmeti sunulduğunu vurguladı.

        Özellikle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında sağlık çalışanlarının gösterdiği başarılı çalışmaların halen hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bununla birlikte yakın geçmişte atlattığımız salgında, sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte müşahede ettik. İnsan sağlığı konusunda böylesine kutlu bir vazifeyi üstlenen sağlık çalışanlarımıza karşı zaman zaman münferit olarak gerçekleşen sağlıkta şiddet olaylarına karşı tavrımız net ve açıktır. Sağlıkta şiddet kabul edilemez. Sağlık hizmetlerinin her alanında görevlerini fedakarca yerine getiren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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