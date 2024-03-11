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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den ramazan ayı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:31
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den ramazan ayı mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti.

        Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayı dolayısıyla hazırlayacağımız etkinliklerimizle bu kutsal ayımızın manevi hazzını tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına katkı sunmaya gayret göstereceğiz. Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve barış getirmesini niyaz ediyor, hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum."

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