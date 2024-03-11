Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den ramazan ayı mesajı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özdemir, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti.
Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı dolayısıyla hazırlayacağımız etkinliklerimizle bu kutsal ayımızın manevi hazzını tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına katkı sunmaya gayret göstereceğiz. Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve barış getirmesini niyaz ediyor, hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.