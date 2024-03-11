Aladağlar'da ölen rehberin cenazesi, bulunduğu yerden helikopterle alındı

Türk rehber İsmet İnan'ın (49) cenazesinin indirilmesi için Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında bu sabah çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.