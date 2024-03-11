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        Niğde'de köpek dövüştüren 81 kişiye 533 bin 275 lira ceza

        Niğde'de köpek dövüştüren 81 şüpheliye 533 bin 275 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:11
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        Niğde'de köpek dövüştüren 81 kişiye 533 bin 275 lira ceza
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        Niğde'de köpek dövüştüren 81 şüpheliye 533 bin 275 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilere toplam 533 bin 275 lira ceza yazıldı, ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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