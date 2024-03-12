Niğde'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi Müdürü İdris İspiroğlu, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.