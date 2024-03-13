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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Niğde'de esnaf ziyareti

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de partisinin belediye başkan adayı Naim Osman Erem ile esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:57
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Niğde'de esnaf ziyareti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de partisinin belediye başkan adayı Naim Osman Erem ile esnafı ziyaret etti.

        Seçim çalışmaları kapsamında Niğde'ye gelen Akşener, esnaf ziyaretlerine Şadırvan Parkı'ndan başladı.

        Başkan adayı Naim Osman Erem ile dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Esnafa bol kazançlar temennisinde bulunan Akşener, partisinin adayı Erem'e oy istedi.

        Akşener, kendisi gibi öğretmen okulundan mezun olan bir esnafı ziyaretinde, seçimlerde zaman zaman gerilim yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Alt tarafı bir seçim, harbe gitmiyoruz. Yani seçmenin bayramı bu seçim. Dolayısıyla projeler üzerinden, vizyon üzerinden, hizmet üzerinden rekabetin olması lazımken şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi. Ben mesela gençlere örnek olsun diye hep söylüyorum, DYP'de politikaya başladım, ANAP ile DYP kavgası var o zamanlar. Böyle cenk gibi değil yani. Kimse kimseye bıçak atmıyor. Şimdi gidersin, gelirsin dükkana, beyefendinin karşısına geçersin DYP'li olarak, başlar anlatmaya, der ki 'Şunları söylediniz, yapmadınız. Bir daha ANAP'a oy vereceğim.' Hazır ola geçmez miydik abi, yani seçmen velinimetti. Dolayısıyla biz bunu unuttuk. Canlandırabilirsek Türkiye hakikaten demokrasiyle tanışır. Hakikaten siz yani seçmen, millet o zaman kendinin patron olduğunu yeniden hatırlar. Unutuldu bu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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