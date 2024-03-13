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        Akşener: Böyle gerilime ne gerek var

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eskiden siyasi rekabetin nezaket ortamında olduğunu ancak artık unutulduğunu belirterek, "Eğer yeniden canlandırabilirsek, Türkiye gerçekten demokrasi ile tanışır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:15
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        Akşener: Böyle gerilime ne gerek var
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eskiden siyasi rekabetin nezaket ortamında olduğunu ancak artık unutulduğunu belirterek, "Eğer yeniden canlandırabilirsek, Türkiye gerçekten demokrasi ile tanışır. Böyle gerilime ne gerek var" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde merkezde Şadırvan Park'ta faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, partisinin Niğde Belediye başkan adayı Naim Osman Erem'e destek istedi. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, açıklamalarda bulundu. Emeklilere ve seçmene yönelik konuşan Akşener, "Şimdi siz emeklileri hatırlamaları lazım. Ben esnaf esnaf gezerek bunu hatırlattım. Şimdi bu seçimlerde sizler iki kulağınızı elinize alıp düşünürseniz, bakın görün sizin karşınızda hazır ol vaziyetine geçerler. Siz bu yerel seçimlerde bir ceza kesin. Ondan sonra iktidar olmak, iktidarda kalmak için bütün partiler burada hazır ol vaziyetinde duracaklar. Bakın, buraya benden başka gelen yok. Yapılacak olan yerel seçimlere gidilirken, projeler üzerinden, vizyon ve hizmet üzerinden rekabetin olması lazım. Şuculuk, buculuk üzerinden yedik birbirimizi. Eskiden ANAP ve DYP kavgası vardı. O zamanlar böyle cenk gibi değil, nezaket ortamında oluyordu. Şimdi gelirsen esnafa, esnafın karşısına geçersin esnaf sana sıkıntısını anlatır ve 'Sizler şunları demiştiniz ama yapmadınız, ben DYP'ye değil ANAP’a oy vereceğim' derdi. Seçmen velinimetti. Dolayısıyla bizler bunu unuttuk. Eğer yeniden canlandırabilirsek Türkiye gerçekten demokrasi ile tanışır. Böyle gerilime ne gerek var” dedi.

        Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından kara yolu ile Aksaray’a geçti.

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