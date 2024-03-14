Niğde Belediyesi kentte asfalt serimi gerçekleştiriyor

Niğde Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt serimine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ata Sanayi Sitesi ve çevresinde asfalt serimi yaptı.

Ekipler, bozuk olan ara bağlantı yollarındaki çalışmaları tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kış mevsimine rağmen havaların asfalt serimine müsait olduğunu ve ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.