Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesi kentte asfalt serimi gerçekleştiriyor

        Niğde Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt serimine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesi kentte asfalt serimi gerçekleştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt serimine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ata Sanayi Sitesi ve çevresinde asfalt serimi yaptı.

        Ekipler, bozuk olan ara bağlantı yollarındaki çalışmaları tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kış mevsimine rağmen havaların asfalt serimine müsait olduğunu ve ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mes...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mes...
        Niğde'ye yeni kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacak
        Niğde'ye yeni kapalı ceza infaz kurumu binası yapılacak
        BBP Genel Başkanı Destici, Niğde'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Niğde'de konuştu:
        Akşener: Böyle gerilime ne gerek var
        Akşener: Böyle gerilime ne gerek var
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Niğde'de esnaf ziyareti
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Niğde'de esnaf ziyareti
        Niğde'de hayırseverlerce 20 engelliye akülü araba hediye edildi
        Niğde'de hayırseverlerce 20 engelliye akülü araba hediye edildi