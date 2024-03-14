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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:42
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, özveriyle gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlıkçıların, görevlerini fedakarca ifa ettiğini belirtti.

        Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını hiçe sayarak özveriyle çalıştığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

        "Milletimiz pandemi dönemindeki fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu doğrultuda ülkemizin güçlü sağlık sisteminin parçası hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak zorluklara aldırmadan özveriyle görevlerini yerine getiren ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum."

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