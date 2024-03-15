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        Niğde Valisi Çelik'ten 15 Mart Tüketici Hakları Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:32
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        Niğde Valisi Çelik'ten 15 Mart Tüketici Hakları Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların, üretici, tüketici ve ekonomiyi koruduğunu belirtti.

        Tüketici haklarının korunmasında ilk koşulun vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına yeterince sahip çıkması olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Bireylerin tüketimi en az üretim kadar bilinçli ve doğru yapması, ülkelerin kalkınması ve gelişmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Küçük yaştan başlayarak verilecek bilinçli tüketici eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetleri de son derece önemlidir. Tüketicilerimizin daha bilinçli hale gelmesi temennisiyle Tüketici Hakları Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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