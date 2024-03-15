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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Niğde'de esnafı ziyaret etti

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:51
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Niğde'de esnafı ziyaret etti
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

        Başarır ve Adem, Yeni Çarşı, Dr. Sami Yağız ve Paşakapı caddelerinde esnafla sohbet etti, CHP'nin Niğde Belediye Başkan adayı Hulus Özden'e destek istedi.

        Başarır, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Niğde'de adaylarına ilgi gösterildiğini söyledi.

        Türkiye'nin her yerinde adaylarına karşı bir ilgi olduğunu belirten Başarır, şunları kaydetti:

        "Ama Niğde evladına, çocuğuna sahip çıkacak ve sahip çıktığını görüyorum, çok mutlu oluyorum. Sabah genel başkan yardımcımız, il başkanımızla beldelerimizi gezdik, pazarı gezdik, esnafı gezdik. En çok emekli şikayetçi, emekli gerçekten çok mutsuz. 16 milyon emekli açlığa terk edilmiş. Çiftçi aynı şekilde. Genç işsizler aynı şekilde. İşte o yüzden biz halka dokunan, insanlara dokunan, belediye bütçesini halkının emrine sunan belediye başkanlarıyla çıktık, tıpkı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da sayamadığım birçok belediye gibi. Her şey çok güzel olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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