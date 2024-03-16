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        Niğde'nin Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacak

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:31
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        Niğde'nin Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacak
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        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

        Uzkurt, yazılı açıklamasında, Çamardı halkına hastane, doğal gaz ve sanayi sitesi gibi bir çok projeyi kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Çamardı'ya ihtiyacı olan tüm hizmetleri getireceklerini aktaran Uzkurt, "AK Parti belediyeciliği olduğu sürece Çamardı Devlet Hastanesi'nin yanı sıra birçok projeyi ilimize kazandırmaya devam edeceğiz. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Hastanemiz Çamardılı hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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