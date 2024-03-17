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        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:24
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        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, Türk milletinin Çanakkale Deniz Zaferi'yle İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

        Türk milletinin Çanakkale Deniz Zaferi ile bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha gösterdiğini aktaran Uslu, "Türk milletinin bağımsızlık karakterini gelecek nesillere aktararak bu ruhu yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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