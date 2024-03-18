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        Niğde'ye Yeni Sanayi Sitesi kurulacak

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, küçük sanayi işletmeleri için Yeni Sanayi Sitesi yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:39
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        Niğde'ye Yeni Sanayi Sitesi kurulacak
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, küçük sanayi işletmeleri için Yeni Sanayi Sitesi yapacaklarını bildirdi.

        Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Adana-Kayseri kara yolunda Yeni Sanayi Sitesi'nde farklı ebatlarda bin iş yerinin bulunacağını belirtti.

        Yeni dönemde küçük sanayi işletmelerine yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Yeni yapılacak iş yerlerinin bir kısmını, kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren keresteciler, mermerciler ve mobilyacılara tahsis edeceğiz. Buradaki işletmeleri nitelikli ve modern bir çalışma ortamına kavuşturacağız. Kuracağımız Yeni Sanayi Sitesi'nin sosyal donatı alanları, rekreasyon ve peyzaj çalışmaları, sosyal tesisleri ve otoparklarıyla modern bir sanayi alanı olacak. Ankara-Niğde otoyolunun açılması, sanayicilere uygulanan 6. bölge teşviklerinin cazip olması, limanlara yakınlığı, yatırımcıları Niğde'ye yönlendirdi. Kuracağımız yeni sanayi sitemiz de stratejik konumu itibarıyla esnafımıza önemli avantajlar sağlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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