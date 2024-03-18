Niğde'ye Yeni Sanayi Sitesi kurulacak

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, küçük sanayi işletmeleri için Yeni Sanayi Sitesi yapacaklarını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Adana-Kayseri kara yolunda Yeni Sanayi Sitesi'nde farklı ebatlarda bin iş yerinin bulunacağını belirtti.

Yeni dönemde küçük sanayi işletmelerine yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni yapılacak iş yerlerinin bir kısmını, kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren keresteciler, mermerciler ve mobilyacılara tahsis edeceğiz. Buradaki işletmeleri nitelikli ve modern bir çalışma ortamına kavuşturacağız. Kuracağımız Yeni Sanayi Sitesi'nin sosyal donatı alanları, rekreasyon ve peyzaj çalışmaları, sosyal tesisleri ve otoparklarıyla modern bir sanayi alanı olacak. Ankara-Niğde otoyolunun açılması, sanayicilere uygulanan 6. bölge teşviklerinin cazip olması, limanlara yakınlığı, yatırımcıları Niğde'ye yönlendirdi. Kuracağımız yeni sanayi sitemiz de stratejik konumu itibarıyla esnafımıza önemli avantajlar sağlayacak."