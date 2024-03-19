Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de down sendromlular için kafe açılacak

        Niğde'de down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için "Hayat Kahvesi" hizmete girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de down sendromlular için kafe açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için "Hayat Kahvesi" hizmete girecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efendibey Mahallesi'ndeki Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde yarın faaliyete geçecek "Hayat Kahvesi"nde down sendromlu gençler tarafından hazırlanacak özel lezzetler, yine bu gençler tarafından servis edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Hayat Kahvesi'nin sadece bir kafe değil, aynı zamanda down sendromlu gençlerin ve özel bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri bir atölye, sergi alanı ve etkinlik merkezi olacağını belirtti.

        Hayatın her alanında önemli proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Down sendromlu ya da özel çocuklarımızın ve gençlerimizin ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları biliyoruz. Her biri özel bir değer olan çocuklarımızın yaşadığı sorunların en aza indirilmesi, ailelerinin yaşadığı sıkıntıların bir nebze de olsun aşılması amacıyla belediye olarak her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu amaç doğrultusundaki yatırımlarımız artarak devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu

        Benzer Haberler

        Niğde'de öğrenciler, "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi
        Niğde'de öğrenciler, "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi
        Niğde'ye Yeni Sanayi Sitesi kurulacak
        Niğde'ye Yeni Sanayi Sitesi kurulacak
        Ulukışla'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Ulukışla'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Niğde'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı
        Niğde'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı
        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesaj...
        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesaj...
        Çamardı'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Çamardı'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı