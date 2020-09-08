Niğde’de 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Ulukışla Ereğli Yolunda üzerinde Lastikçi ibaresi ile faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde hortumla yakıt dolumu yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada ise 7 dolu varil içerisinde 1.5 ton, yakıt ikmalinde kullanılan 2 adet santirifüj makinesi, iş yerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyondan 6.5 ton olmak üzere toplam 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla 3 kişi gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.