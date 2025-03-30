Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nişan bozulması nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akraba iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdulkadir Solmaz (50) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişanın bozulması sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"