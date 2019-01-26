Yaklaşık 20 yıllık Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un tutuklanması ile başlayan süreç sonrası, Nissan'da sular durulmuyor. Öyle ki, şimdi de Japon markanın CEO'su Hiroto Saikawa'nın görevini başka bir isme devretmesi gündemde.

Avustralya'lı otomobil haberleri yayıncısı Caradvice'ta yer alan habere göre, Saikawa Nissan'ın tepesindeki görev değişimi için düğmeye bastığını açıkladı. Buna göre, Nissan CEO'su markanın bir süredir çalkantılı olan yönetim yapısını onarmayı hedeflediği ve ardından görevini bırakacağı bildirildi.

YÜZDE 43'Ü RENAULT'UN KONTROLÜNDE

Yeni yönetim konusunda ki çalışmaların ise üç bağımsız direktör ve dışardan uzmanlar tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Mart ayında sunulacak rapor ile başlayacak sürecin, yıl içinde tamamlanmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.

Gelişmelerin, Renault yönetiminin değişmesinin ardından ortaya çıktığına dikkat çeken kaynaklar, Nissan'ın yüzde 43 hissesine sahip Fransız markanın Nissan CEO'su seçiminde etkili olduğu belirtiyor.

1977'DEN BERİ NİSSAN'DA ÇALIŞIYOR

1977'den beri Nissan'da çalışan ve 2017'den beri markanın CEO'su olan Saikawa, bizzat Ghosn tarafından seçildi. Bu tarihten önce ise Carlos Ghosn, markanın hem CEO'su hem de Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulunuyordu.

Ghosn'un 19 Kasım'da tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Saikawa, eski CEO'nun, şirket içinde gizli bir şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, gelirini eksik gösterdiğinin ve görevini kötüye kullandığının tespit edildiğini açıklamış bunun sonucunda da yetkililer tarafından tutuklandığını bildirmişti.