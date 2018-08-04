Nitra - Dunajska Streda rakamlar

Slovakya Süper Lig maçında Nitra ile Dunajska Streda, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Nitra, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dunajska Streda, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da Nitra kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Dunajska Streda kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nitra önceki hafta Senica mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dunajska Streda, Zilina karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Dunajska Streda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dunajska Streda, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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