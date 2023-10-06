Çay ocağında siyaset konuşma yasağı

7 Şurada Paylaş! İşletmemize gelen, milletvekili, belediye başkanı gibi çeşitli siyasetçiler de yasağa uyuyor ve burada siyaset yapmıyor. Herkesin farklı görüşü var. Lafları karşı karşıya gelebilir. Kavgalar çıkabilir. Güzel muhabbet ortamı bozulabilir. Biz de bu yüzden siyaseti yasakladık.

8 Şurada Paylaş! Gelen kişilerin çoğu kültürlü insanlar olduğu için bu yasağı hoş karşılıyorlar. Sanat, kültür ve spor insanların barışması için en önemli noktası. Bizler de bunu burada yaşatıyoruz. Çay ocağını açarken, bir aile ortamı oluşturmak istedim. Bunu da başardım" ifadelerini kullandı.