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Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı'nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti."