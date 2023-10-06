Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!

        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MİT, TSK’nın Musul/Başika-Zelikan’da bulunan üssüne yönelik olarak PKK’nın yaptığı saldırılara, "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli’nin, kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı.

        SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

        Ayrıca İlyas Biro Eli'nin, Türkiye’de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Eli’nin eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğu belirlendi.

        İNFAZLARI GERÇEKLEŞTİRİYORDU

        Görevlendirdiği saha ajanlarıyla Eli’nin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığı ve ölüm kararı verildiğinde infazları gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Eli, örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri dolayısıyla öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi.

        YANINDAKİLERLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Irak/Sincar bölgesinde görevlendirdiği saha ajanları vasıtasıyla Eli'nin, yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı. MİT’in saha ajanları Eli'nin saldırı gerçekleştirecek örgüt mensuplarıyla buluştuğunu tespit etti. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Eli, saldırı hazırlığındaki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

        İLYAS BİRO ELİ KİMDİR?

        "Çiya Fekir" kod isimli İlyas Biro Eli, terör örgütüne, 2015 yılında katıldı. Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumlularından birisiydi. Eli, son olarak PKK/KCK-YBŞ Suikast Birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında