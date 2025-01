Nurgül Yeşilçay, aklı Los Angeles'taki oğlunda kaldı

Umut Evirgen’in yönettiği 'Annesinin Kuzusu'nun Beyoğlu Atlas Sineması’nda özel gösterimi gerçekleştirildi. Gecenin moderatörlüğünü yapan olan Nurgül Yeşilçay, “Çok iyi hazırlandım, değişik sorularım var. Filmi izleme fırsatım oldu, çok beğendim. Her anne - babanın izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok sıkışmış bir çocuk var çünkü. Bazen sevginin fazlası da zarar mı değil mi, bir sürü şey aklınıza geliyor. ‘Ben nasıl yetiştirdim acaba çocuğumu?’ falan da diyorsun. Değişik bir film” dedi.

Sosyal medya paylaşımlarına hızla devam eden Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı sevdiğini ve içeriklerini kafasına göre belirlediğini söyledi. 2025 ile ilgili paylaşımı üzerine; “Bence güzel başladı şimdilik ama değişik olacağı kesin. Bir yandan birileri uzaylılar diyor, bir yanda başka şeyler oluyor. Ben de böyle bir şey bekliyorum” dedi. Uzun süredir ekranlara ara veren oyuncu, şu anda proje okuma aşamasında olduğunu ve hoşuna giden bir projeyi seçeceğini de duyurdu.

Doğukan Güngör de geceye katılan isimler arasındaydı. Filmi izlemeyi heyecanla beklediğini dile getiren oyuncu; “İyi bir film olacağına eminim. İyi bir oyuncu kadrosu, birazdan izleyeceğiz” dedi. Filmin konusunda baskı ile büyütülmüş bir çocuk olduğu üzerine, “Siz nasıl büyütüldünüz? Bir baskı var mıydı?” sorusuna; “Hiç yoktu. Annem bankacıydı. Bana sadece ‘Bankacı olma, onun dışındaki her şeyde sonsuza dek arkandayım’ dedi. Öyle de oldu ama tabii her mesleğin kendine has zorlukları var” dedi.