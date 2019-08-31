Nurgül Yeşilçay'dan Quentin Tarantino'ya eleştiri...

'Allah aşkına anlayan biri söylesin, ben ne izledim?'

Ünlü oyuncu, Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Bir Zamanlar Hollywood'da' hakkında "Allah aşkına anlayan biri söylesin. Tarantino bu filmi niye yapmış? 'Ne oluyor, ne anlatıyor' bile demiyorum. Anlatmasın hiç bir şey de ama ne oluyor? Biri bir şey desin. Bu neydi, ben ne izledim şimdi" yorumu yaptı.

Quentin Tarantino'nun yönettiği, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Luke Perry'nin başrollerini paylaştığı 'Bir Zamanlar Hollywood'da' Türkiye'de gösterime geçtiğimiz hafta girdi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Quentin Tarantino'nun 19'uncu filmi, Nurgül Yeşilçay'ın eleştirisinden de anlaşılacağı üzere Türkiye'de ilgi görmedi. 'Bir Zamanlar Hollywood'da' açılışı sadece 98.686 izleyiciyle yaparken ilk 3 günlük hasılatı 2.226.404 ₺ oldu.

96 milyon $ bütçesi olan 'Bir Zamanlar Hollywood'da'nın gösterime girdiği ABD'deki hasılatı ise 239,8 milyon $.