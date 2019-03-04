Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi

Giriş: 04.03.2019 - 15:01 | Güncelleme:  

Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay, evlerindeki eksikleri tamamlamak için alışverişe çıktılar

  • 1Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de evleri için alışverişe çıktılar.

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    Alışveriş merkezindeki banyo ve mutfak eşyalarının satıldığı mağazalar da alışveriş yapan sevgililer, evlerininde eksikleri tamamladılar.

  • 3Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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    Alışverişlerini tamamladıktan sonra AVM'den sevgilisi Necati Kocabay ile ele ele ayrılan güzel oyuncu, evlilik sorularına, 'Hayırlısı, daha net bir tarih belirlemedik.' dedi.

  • 4Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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    Bu sözlerin üzerine Necati Kocabay ise, ‘Daha evlilik teklifi yapmadım' diye cevap verirken, ‘Teklif ne zaman?’ sorusuna ise ‘Yakın zamanda’ dedi.

  • 5Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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    Nurgül Yeşilçay ürünleri yakından incelerken sevgilisinin sözlerine gösterdiği şaşkın mimikleri ise objektiflere böyle yansıdı.

  • 6Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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  • 7Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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  • 8Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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  • 9Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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  • 10Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın erken düğün alışverişi - Magazin haberleri
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