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Nusret, Jason Statham'a tuz serptirdi

'Saltbae' hareketiyle fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki restoranında, geçtiğimiz aylarda 'Five Eyes' filminin çekimleri için Antalya'ya gelen Jason Statham'ı ağırladı. Nusret, ünlü aktör ile birlikte tuz serptirdiği o anları takipçileriyle paylaştı

Nusret, Jason Statham'a tuz serptirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz aylarda Miami'deki mekanı için yaptırdığı tasarımlar nedeniyle mahkemelik olan Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki işletmesinde dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile bir araya geldi.

NUSRET, JASON STATHAM'I TUZLADI

Tüm dünyada tanınan Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan ünlüler arasına Statham da katıldı. Gökçe, restoranında ağırladığı oyuncu ile tuz serptirdiği o anları 34 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Birlikte objektif karşısına geçen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

ASPENDOS'U ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'in yönettiği 'Five Eyes' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUK"

Ünlü oyuncunun model eşi Rosie Huntington-Whiteley, bir takipçisinin, "Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" sözleriyle yanıtlamıştı.

GUY RITCHIE: TÜRKİYE İLHAM VERİCİ BİR ÜLKE

'Kapışma', 'Sherlock Holems', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie de Türkiye'ye hayran kalmıştı.

Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için Antalya'da olan Ritchie, dün Twitter ve Instagram hesaplarında paylaştığı videoyla Türkiye'ye övgüler yağdırmıştı.

Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen, "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Eski medeniyetleri ve tarihi yerleri çok sevdiğini belirten Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip" sözleriyle açıklamıştı.

Yaklaşık 3 bin yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Ritchie'nin videoda filmin çekimlerini yapıldığı bölge için "Burası benim iki bin yıllık ofisim" ifadesini kullandığı duyuluyor.

"BURADA DAHA ÇOK FİLM YAPMAK İSTİYORUZ"

Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen, kalıntılar arasında gezerek, "Sanki hala yaşıyor..." sözleriyle tek tek bilgi veriyor. Videonun sonunda Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Guy Ritchie'nin, "Mümkün olursa burada daha çok film yapmak istiyoruz. Yapacağız da..." dediği duyuluyor.

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