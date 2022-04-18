O fotoğraf gündem olmuştu: Ukraynalı anne konuştu! 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 54. gününde devam ederken, geçtiğimiz günlerde iki yaşındaki kızının sırtına iletişim bilgilerini yazan Ukraynalı anne Sasha Makoviy'in paylaştığı fotoğraf gündem olmuştu.

Makoviy, neler hissettiğini İngiliz The Times gazetesine anlattı.

Savaştan kaçarak Fransa'ya sığınan 33 yaşındaki anne, "Vira'yı kaybetmekten çok korktum. O gerçekten uzun zamandır beklenen ve sevilen bir çocuk." dedi.

Makoyiv, ölmekten korkmadığını ancak ölürse Vira'ya kimsenin bakamayacağından korktuğunu söyledi.

"KİM OLDUĞUNU BİLMEMESİNDEN KORKTUM"

33 yaşındaki anne, "Vira'nın kim olduğunu bilmemesinden korktum" ifadelerini kullandı.

Makoyiv, "Yetkililer olası bir acil durum sırasında belgeler, su, ilaç ve diğer malzemelerin hazır tutulmasını istedi. Bu sırada kıyafetlerin acil durumda çıkarılabileceğini fark ettim ve o sırada kızımın sırtına bu bilgileri yazdım." diye konuştu.