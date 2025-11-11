Habertürk
        O gece o evde ne yaşandı? | Son dakika haberleri

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının son bölümünde çok önemli gelişmeler yaşandı. Kayserili Uzman Başçavuş Ümit Canpolat'ın cinayet dosyasına dönüşen şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:11
        Didem Arslan Yılmaz, hafta sonu “kabus evinde” detaylı bir temizlik yapıldığını açıkladı. Bu temizlik sırasında çamaşır makinesinin gözünden iki adet mermi çıktığını söyledi. Ortaya çıkan sıra dışı kanıtlar bununla da bitmedi.

        O EVDE ARBEDE Mİ YAŞANDI?

        Çocuk odasının kapısında zorlama olduğu tespit edildi. Kapının anahtarının yamuk, kapının kendisinin ise hasarlı olduğu aktarıldı. Didem Arslan Yılmaz, delillerin yetkililere teslim edileceğini ifade etti.

