O kentte yeni kısıtlamalar! 0:00 / 0:00

AA

Yurt genelinde vaka sayılarında artış yaşanırken Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ​​​​​​​salgınıyla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı.

TOPLU ULAŞIMA KISITLAMA GELDİ

AA'da yer alan habere göre Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

BAZI GRUPLAR MUAF OLABİLECEK

İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

RİSK HARİTASINDA KIRMIZIYA GEÇMİŞTİ

Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek. Eskişehir'de 6-12 Mart'ta 74.59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116.56'ya yükselmişti.