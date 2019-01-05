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Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki Istranca Ormanları'nda, eski Türk oba kültürünü yansıtan çadırlarla kurulan kamp alanı, yerli ve yabancı turiste her mevsim tabiat ile iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor.
AA'nın haberine göre Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan kentlerinden biri olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Armutveren köyünde, Istranca Ormanları'nın içerisinde ekoturizmin yaşatılması amacıyla eski Türk oba kültürünü yansıtan kamp alanı kuruldu.
Doğaya zarar vermeden kurulan ve otantik yapısıyla dikkat çeken alan, turistlere doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı sağlıyor.
"BU BÖLGE DOĞASI VE ÜRÜNLERİYLE ORGANİKTİR"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Istranca Ormanları'nın içerisinde kurulan ve oba kültürünün yaşandığı tesisin görülmeye değer olduğunu ifade etti.
Türk milletinin tarihini ve kültürünü iyi bildiğini belirten Bilgin, tarihi ile ilişki kuran, bağlantısını kesmeyen milletlerin, geleceklerini her zaman çok daha iyi yaşadıklarını vurguladı.
Bu tesis ile yerli ve yabancı turistlerin oba kültürünü yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklarını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:
"Hakikaten çok özverili bir şekilde, özel bir tesis kuruldu. Hem geleneklerimizi yansıtmak için hem de kentimize turizm alanında, ekoturizm alanında tesis kazandırıldı. Biz de destek olmak amacıyla tesisimizi ziyaret etti. Kentimiz her dönem, dört mevsim turizme açık. Kırklareli, Türkiye'nin en güzel, en narin, en güvenilir bölgesi. Bu bölge, doğası ve ürünleriyle organiktir."
Girişimci Yunus Babayiğit ise dünyanın birçok ülkesinde yaşatılan oba kültürünü, Kırklareli'nde de yaşatmayı istediklerini ifade etti.
İstanbul'a yakınlığı ve doğasının güzelliği nedeniyle Kırklareli'ni tercih ettiklerini belirten Babayiğit, "Yerli ve yabancı turist, burada köy yemeklerini tüketecek, doğal varlıkları gezip tatillerini yapabilecek." dedi.
Babayiğit, tesisin yatak kapasitesinin 15 olduğunu ve bunu en kısa sürede 50'ye çıkartmak istediklerini sözlerine ekledi.
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