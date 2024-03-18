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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı? Odine Solutions kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı? Odine Solutions ne zaman işlem görecek?

        Odine Solutions Teknoloji, halka arz kapsamında 13-14-15 Mart tarihleri arasında talep topladı. Belirtilen tarihlerde talep girişinde bulunan yatırımcılar gözünü, Odine Solutions halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarına çevirdi. 30,00 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen Odine Solutions, toplamda 44 milyon lot dağıtımında bulunacak. İşte Odine Solutions halka arz sonuçları ile 'ODINE' hissesinin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:31
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        1

        Odine Solutions halka arz sonuçları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 1.32 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip Odine Solutions Teknoloji'nin halka açıklık oranı yüzde 40 olduğunu açıklandı. Peki, "Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı? Odine Solutions kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte Odine Solutions halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...

        2

        ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 13-14-15 Mart tarihleri arasında tamamlandı.

        3

        ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Şirketin her pay adetine 30,00 TL fiyat biçiliyor. ODINE kodu ile şirket hisseleri Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak.

        4

        ODINE SOLUTIONS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzı katılım endeksine uygun değildir.

        5

        ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Odine Solutions Teknoloji, halka arz sonuçları açıklandı.

        6

        ODINE SOLUTIONS KAÇ LOT VERİR?

        Odine Solutions halka arzında kişi başına 8-9 lot dağıtımı yapıldı (270TL)

        Bu halka arza toplamda 3.2 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

        7

        ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Odine Solutions halka arzının önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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