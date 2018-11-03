OFI - Apollon Smirnis maçı rakamları

Yunanistan Süper Lig maçında OFI ile Apollon Smirnis, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. OFI son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Apollon Smirnis, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 568. İddaa'da OFI kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Apollon Smirnis kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

OFI önceki hafta Panachaiki mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Apollon Smirnis ise OFI maçında 0-0 berabere kaldı.

OFI, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. OFI, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

Apollon Smirnis, dış sahada 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Apollon Smirnis 0 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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