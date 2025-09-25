Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrenciler sıralarına kavuşurken, veliler de gözünü Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime çevirdi. Özellikle ara tatillerin tarihleri ve dönemlerin ne zaman sona ereceği şimdiden merak konusu oldu. Hem öğrenciler hem de aileler, karne günlerini ve dinlenme aralıklarını planlamak için bu takvimi yakından takip ediyor. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm ayrıntılar…