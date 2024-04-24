Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi! 2024 MEB Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

        Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi! 2024 MEB Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı

        Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı resmi siteleri takip ediliyor. MEB Yusuf Tekin "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi. Atama takvimi duyurulduktan sonra öğretmen ataması kontenjan, kadro ve başvuru şartları gibi detaylar belli olacak. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 Öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MEB Öğretmen atama tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya dair geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu, yapılan açıklama sonrasında öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi başlamıştı. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? İşte Bakan Tekin açıklaması ile 2024 Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı hakkında bilgi…

        2

        MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

        ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

        3

        BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi.

        4

        - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık."

        - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Hamas: İsrail süreci uzatıyor
        Hamas: İsrail süreci uzatıyor
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu