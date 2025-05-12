2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Takvime göre, başvurular 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 16 Mayıs Cuma günü sona erecek. Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il içi atama başvuru ekranı ve ihtiyaç listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte sürece ilişkin detaylar...