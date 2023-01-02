2023 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev alan öğretmenlerin maaşı 12 bin 281 TL'ye çıkmıştı. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 2,88 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon ise 84.39 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları hariç 5 aylık enflasyon farkı toplam 15.11 oldu. 3 Ocak Salı günü ise 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.