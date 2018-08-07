Oğuzhan Tükenmez - İsmail Hakkı Tükenmez
Magazin
Haberler > Magazin

Oğuzhan Tükenmez'in babası İsmail Hakkı Tükenmez konuştu

İstanbul’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve bugün memleketi Adana'da toprağa verilen Kiralık Aşk dizisi oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez'in babası İsmail Hakkı Tükenmez, “Arkadaşları motor ile gelirdi, kendisi sürmezdi. Motor hastalığı yoktu’’ dedi

07.08.2018 - 12:06 | Güncelleme:

Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı: Oğlumun telefonunu bir kadın açtı... - İstanbul’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve bugün memleketi Adana'da toprağa verilen Kiralık Aşk dizisi oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez'in babası İsmail Hakkı Tükenmez, “Arkadaşları motor ile gelirdi, kendisi sürmezdi. Motor hastalığı yoktu’’ dedi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Adana’ya gönderilen 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Genç oyuncu için ailesinin evinin önünde yemek verildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba İsmail Hakkı Tükenmez, “Acımız büyük, 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdim. Ben uluslararası çalışan bir tır şoförüyüm. Cumartesi günü 11 gibi bana mesaj attı. Baba biraz bana para lazım diye. Beni yurt dışında sanıyordu. Aradım dedim 'oğlum hayırdır niye para lazım?', 'Neredesin baba sen' dedi. Dedim 'oğlum İstanbul’dayım, geliyorum yanına.' 'Tamam o zaman baba yollama, eve gelince alırım' dedi. Gittim, İstanbul’da bir yere dorse bıraktım. Arıyorum arıyorum açmıyor. Kaza 23.15’de olmuş. Telefonu kapanmış, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Bir kere daha aradım ulaştım. Telefon çaldı ama bir kadın çıktı. Asla telefonuna kimse bakamazdı. Bir kadın çıktı, ben de sandım sanırım arkadaşlarının yanında, kendisi de lavaboya gitti o yüzden bu kadın baktı’’ dedi.

"MOTOR KAZASINDA YÜZDE 1 KURTULUŞ VARDIR, BİZ O ŞANSA SAHİP OLDUK MU?"

Kadının telefona çıktığı andan itibaren bir şeylerin olduğunu hissettiğini anlatan baba Tükenmez, “O anda karşıdaki kadın 'Sen kimsin abi?' diye sordu bana. Bende 'Babasıyım' dedim. Hayırdır dedim, Oğuz'un telefonuna kimse bakamazdı. Karşıdaki kadın 'Abi özür dilerim' dedi. Bende 'Niye' dedim. 'Abi Oğuz motor kazası yaptı.' Motor kazasında yüzde 1 kurtuluş vardır, biz o şansa sahip olduk mu dedim. 'Hayır' dedi, 'Oğuz'u kaybettik.' Hemen hastaneye koştum, doğruymuş Oğuz'u kaybetmişiz’’ dedi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından cenazenin Adana’ya getirilme aşamasında devletin her şeyi karşıladığını belirten Tükenmez, “Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyi karşıladılar. İstanbul’dan ambulansı verdiler, buraya getirdik, burada da her şeyi devletimiz karşıladı. Daha kim laf ediyorsa bu devlete söyleyecek bir söz yok yani’’ diye konuştu.

"MOTOR KULLANMAYI SEVMEZDİ"

Oğlunun motor kullanmayı sevmediğini belirten baba Tükenmez, “Arkadaşları motor ile gelirdi, kendisi sürmezdi. Motor hastalığı yoktu’’ dedi.

Herkesin olayla ilgili çeşitli sözler söylediğini belirten Tükenmez, “Birisi diyor ki siyah araba çarpıp kaçmış. Yani bunlar hep araştırılıyor sayın savcımız tarafından. Kameralar inceleniyor. Varsa böyle bir durum ortaya çıkacaktır zaten. Ben 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdiysem eğer devlette bunu ortaya çıkartıp cezasını verecektir’’ diye konuştu.
Daha önce hiçbir zaman ekstra iş yapmadığını belirten baba Tükenmez, “Ajansları var, dizileri var, çekimleri var, görüştüğü yerler var. Sırf boş durmamak adına diziler başlayana kadar dönercide işe girmiş’’ diye konuştu.

İstanbul’dan Adana’ya cenaze töreni için gelen oyuncu Alp Aydın ise, “Acımız var, çok sevilen birisiydi. Yurt dışından, Portekiz'den bile takipçileri olan birisiydi. Çok değerliydi. Çok potansiyeli olan bir insandı. Bizim anılarımızda, kalbimizde her zaman yaşamaya devam edecek. Çok iyi birisiydi. Sanki bütün iyilikler onun sıfatı gibiydi. Daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum, hissediyorum onu’’ dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Bu Konu İle İlgili Haberler
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.