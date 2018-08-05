21 yaşındaki genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Akay, 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez’in, motor kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor.” dedi.

Ayrıca genç oyuncunun sette ünlü oyuncular Barış Arduç ve Onur Büyüktopçu ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Lise dördüncü sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Türkiye'nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde de rol alan genç oyuncu, düzgün fiziği kadar yeteneğiyle de otoritelerden tam puan almayı başarmıştı. Hedefinin beyaz perdede önemli projelerde yer almaktı. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

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