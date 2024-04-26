Okan Buruk'tan Zaha açıklaması

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Adana'ya hem lider hem moralli geldik. Oyun gücümüz önemli bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanıp puan farkını daha yukarı çekmek. Hep söylüyorum, önemli olan kendi işimizi en doğru şekilde yapmak. Zaha'nın Çarşamba günü yapılan idmanda ağrıları oldu, Perşembe günü antrenmana çıkamadı. Bugün bizimle beraber değil, ağrıları olduğu için onu bıraktık."