2022-2023 eğitim-öğretim yılının son ara tatilinin ardından dersler tüm hızıyla devam ederken okulların ne zaman kapanacağına ilişkin araştırmalar da başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren söz konusu duruma dair tüm ayrıntıları bir araya getirdik.