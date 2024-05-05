Olaylı gecenin ardından annesi Britney Spears'ın yanına koştu
Britney Spears, kaldığı otelden çıplak olarak üzerine sadece battaniye sarılı bir şekilde çıkarıldığı olaylı geceden annesini sorumlu tutmuştu. Şarkıcının sinir krizi geçirdiği iddia edilen gecenin ardından annesi, 24 saat içinde yanına ulaştı
Britney Spears'ın kaldığı otelde yaşadığı çalkantılı gecenin ardından annesi Lynne Spears, Los Angeles'a kızının yanına gitti. Üç çocuk annesi Lynne, önceki gün havaalanında, oğlu Bryan Spears tarafından alınırken görüldü.
42 yaşındaki pop yıldızı Britney Spears, kaldığı otelden sadece iç çamaşırıyla, üzerine battaniye sarılmış halde, kucağında yastıkla ve çıplak ayakla çıkarılırken görüntülenmişti. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Spear'ın darmadağınık hali, ünlü şarkıcının 2008'de geçirdiği krizi anımsatmıştı.
Otel önünde ambulansın bekletildiği gecede Britney Spears'ın eski erkek arkadaşı Paul Richard Soliz ile büyük bir kavgaya tutuştuğu ve otel çalışanları ile misafirlerini de taciz ve tehdit ettiği iddia edilmişti.
Olayın ardından Britney Spears, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, iki sağlık çalışanının oteldeki odasına "yasal olmayan bir şekilde" girdiğini belirtmiş, tek ihtiyacı olan şeyin ayak bileği için buz olduğunu söylemişti. Spears, odasında zıplamaya çalışırken düştüğünü söyleyerek ayağındaki şişliği sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
ANNESİNİ SORUMLU TUTMUŞTU
"Haberler tamamen yalan. Her gün giderek daha fazla güçleniyorum" diyerek sinir krizi geçirdiği iddialarını yalanlayan ünlü şarkıcı, yaşadığı olaydan annesi Lynne'i sorumlu tutarak, "Bu işin arkasında annemin olduğunu biliyorum. Onunla altı aydır konuşmuyordum. Hakkımda haberler çıkınca hemen beni aradı. Tuzağa düşürüldüm. Keşke büyükannem ve büyükannem olsaydı" demişti.
Kızının yanına gitmek üzere olaydan 24 saat sonra Los Angeles'a ulaşan anne Lynnee'ye ne olursa olsun şarkıcının her zaman yanında olup olmayacağı sorulduğunda yüzünde üzgün bir ifadeyle "evet" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.
"İYİ VE GÜVENDE"
Otel önünde ambulans bekletilse de kaynaklar tarafından, ünlü şarkıcının hastaneye götürülmediği, evde "güvende" olduğu ve olaydan birkaç saat sonra durumunun "iyi" olduğu belirtildi.
Britney Spears'a yakın bazı kaynaklar da ünlü yıldız için endişelendiğini ve onun ciddi ruhsal sağlık sorunları yaşamasından korktuğunu söyledi.