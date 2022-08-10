KPSS sınav takvimi belli oldu!

Öldürdü! Kaçtı! Sosyal medyadan mesaj attı! 0:00 / 0:00

İHA

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

KONUŞMAK İSTEDEĞİNİ SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi.

KATİL ZANLISI TÜFEKLE VURUP KAÇTI

Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATTI

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer verdi.